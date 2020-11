Nieuw seizoen 'Floortje Blijft Hier' met inspirerende verhalen uit eigen land

Foto: BNNVARA - © Kokomo Media 2020

We zitten middenin de tweede coronagolf. De grenzen zijn weer dicht en de wereld is stiller dan we gewend zijn. Voor het tweede seizoen van 'Floortje Blijft Hier' gaat Floortje Dessing opnieuw op zoek naar optimistische en inspirerende verhalen op de mooiste plekken van ons land.

Ze bezoekt mensen die gekozen hebben voor een leven waarin zelfredzaamheid, duurzaamheid en de natuur centraal staan. Zij laten zien dat je ook in Nederland heel authentiek kunt leven. Ook spreekt Floortje mensen die zich op een andere manier inzetten om Nederland in de toekomst een stukje mooier te maken. Wat kunnen we leren van deze veerkrachtige mensen? En hoe kunnen we ook in deze moeilijke tijden bijdragen aan een mooier Nederland?

Floortje: 'Zoals zoveel mensen heb ook ik mijn leven omgegooid deze zomer en bleef grotendeels thuis. Maar het was ook een bijzondere periode omdat ik voor deze serie opnieuw de kans heb gekregen om boeiende mensen in eigen land te ontmoeten. Of ik nou hier of in het buitenland mensen spreek, dat maakt niet uit. Ik blijf het fascinerend vinden om te zien hoe autonoom ze leven en op geheel eigen wijze hun leven vorm geven. Dit keer hebben we ook mensen gezocht die Nederland mooier maken, dat is heel inspirerend.'

In aflevering 1 gaat Floortje op bezoek bij Reid en Cornelie. Al meer dan vijftig jaar wonen zij geheel zelfvoorzienend in de vuurtoren van het Friese Workum. Groente, fruit, vlees, aardappelen, honing en wol: alles wat ze nodig hebben, vinden ze in hun eigen tuin. En hun huis is als een museum waar de tijd heeft stilgestaan: ze hebben slechts één oud stopcontact en er is zelfs een bedstee. Ook spreekt Floortje op het strand van Zandvoort met kunstenaar Tim. Met slechts een hark en een touwtje maakt hij de mooiste kunstwerken die je vooral vanuit de lucht goed kunt zien. De stand van de maan bepaalt hoe lang Tim kan werken. Hij begint als het eb is en kort voor de zee zijn werk weer wegspoelt, is hij klaar. Voor Tim geen probleem: 'De natuur bepaalt, het is juist heerlijk om je daaraan over te geven.' Tot slot spreekt Floortje met woordkunstenaar Justin Samgar. Met zijn gedicht geeft hij een bespiegeling van de tijd waarin we nu leven.

'Floortje Blijft Hier' is een coproductie van Kokomo Media en BNNVARA.

Online BNNVARA Podium met Floortje Dessing & gasten

Op vrijdagavond 18 december vindt om 19.30 uur een online BNNVARA Podium plaats met 'Floortje Blijft Hier. Floortje zal samen met haar gasten, waaronder Merijn Tinga, Tim Knol en Reina Ovinge, verder inzoomen op de optimistische en inspirerende verhalen die worden verteld in 'Floortje Blijft Hier'. Na deze inspiratiesessie start om 21.30 uur de laatste aflevering op NPO 1.

Floortje Blijft Hier is vanaf 27 november elke vrijdag om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.