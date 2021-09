Nieuw seizoen 'Danny's Wereld' bij de VPRO

In het tweede seizoen van 'Danny's Wereld' neemt Danny Ghosen opnieuw een kijkje op onverwachte plaatsen in de maatschappij. Hij ontdekt nieuwe werelden vlak bij huis: van mensen die gokverslaafd zijn aan de illegale Toto tot bewoners van een volksbuurt die moeten wijken voor de rijken.

Van vrouwen met anorexia die maar geen hulp krijgen tot de slachtoffers én daders van huiselijk geweld.

Over 'Danny's Wereld'

Danny Ghosen gaat in 'Danny's Wereld' op zoek naar waar het wringt in de maatschappij. Hij onderzoekt spanningen en problemen in de samenleving en ontmoet mensen die vaak onzichtbaar zijn, de grens opzoeken, daar overheen zijn gegaan of zich buitengesloten voelen. Danny komt overal binnen, hij vraagt door en oordeelt niet.

Danny Ghosen

Danny Ghosen (Beirut, 1978) begon zijn loopbaan bij MTNL maar stapte snel over naar PowNed waar hij opviel door zijn vasthoudendheid. Voor de EO maakte hij onder andere 'Rot Op Naar Je Eigen Land'. Sinds 2016 werkte Ghosen voor de NTR waar hij het veelgeprezen 'Danny in Arabistan' en 'De Slag om Libanon' maakte. Sinds januari 2021 maakt hij 'Danny’s Wereld' voor de VPRO, waarin hij de kijker meeneemt naar nieuwe spraakmakende werelden, onzichtbaar voor de meesten, maar toch vlakbij, indringend en actueel.

'Danny’s Wereld', vanaf donderdag 9 september wekelijks om 21.05 uur bij de VPRO op NPO 2 en om 17.00 uur op YouTube.