Nieuw seizoen 'Code van Coppens' op SBS6

'Code van Coppens' is terug op SBS6. De Vlaamse broers Mathias en Staf Coppens hebben acht gloednieuwe escaperooms ontwikkeld waarin zij zestien BN'er-koppels opsluiten en onderwerpen aan experimenten en mysteries.

Op afstand leiden de presentatoren de bloedfanatieke BN’ers naar de uitgang. Maar de weg ernaartoe? Die is onvoorspelbaar en zit vol angstaanjagende hobbels. Een hilarische tocht, met slechts één winnend koppel: het duo dat de uitgang als eerste weet te bereiken. Op zondag 23 oktober trappen Maxime en Erica Meiland het derde seizoen van 'Code van Coppens' in een bakkerij af tegen Edsilia Rombley en Jasmine Sendar.

Sneller uit de escaperoom ontsnappen dan hun tegenstanders: dat is het doel van de BN’ers die zich in 'Code van Coppens' laten opsluiten. Dit seizoen gaan deze BN’ers die uitdaging aan:

Aflevering 1 - Bakkerij: Edsilia Rombley & Jasmine Sendar vs. Maxime & Erica Meiland.

Aflevering 2 - Titanic: Kim-Lian van der Meij & Kees van der Spek vs. Dave & Donny Roelvink.

Aflevering 3 - Verlaten Zoo: Natascha Froger & Natasja Froger vs. Pim Muda & Anne-Marie Jung.

Aflevering 4 - Frietkot/Kebab: Wendy & Sem van Dijk vs. Isa Hoes & Merlijn Kamerling.

Aflevering 5 - Tirol: Jan Joost van Gangelen & Fresia Cousiño Arias vs. Gordon & Ingeborg Sergeant.

Aflevering 6 - Cinema: Teun Föhn & Albert Snoek vs. Klaasje Meijer & Gers Pardoel.

Aflevering 7 - Nonnenklooster: Francis van Broekhuizen & Laetitia Gerards vs. Corry Konings & Roy Donders.

Aflevering 8 - 1001 Nacht: Amara Onwuka & Nicolien Kroon vs. Churandy Martina & Gregory Sedoc.

'Code van Coppens' wordt geproduceerd door Roses are Blue.



'Code van Coppens', vanaf 23 oktober iedere zondag om 20.30 uur op SBS6 en op KIJK.nl.