Nieuw seizoen 'Bed & Breakfast' bij MAX

Vanaf 12 november zendt MAX een gloednieuw seizoen van 'Bed & Breakfast' uit! Hierin testen bed & breakfast-eigenaren elkaars onderneming. Ze logeren bij elkaar en bepalen wat ze hun verblijf waard vinden.

Het seizoen wordt afgetrapt door Elly en Teus. Zij runnen een b&b in de gemeente Krimpenerwaard. Door middel van een goede samenwerking is de inrichting van de b&b tot stand gekomen. Elly ontwierp alles, wat Teus vervolgens in elkaar kluste.

Na Elly en Teus zijn Léon en Mieke aan de beurt om de deelnemers te ontvangen in hun b&b in de gemeente Lansingerland. Ze nemen hun gasten mee naar de golfbaan. Tot slot bezoeken de ondernemers de b&b van Jeannette en Kees in de Neder-Betuwe, waar ze een wandeling maken door het pittoreske dorpje samen met een stadsdichter.

'Bed & Breakfast', vrijdag 12 november om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.