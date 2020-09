Nieuw seizoen 'Andere Tijden' trapt af met Donald Jones, de eerste zwarte tv-ster in Nederland

De racisme-discussie wordt momenteel in alle hevigheid gevoerd. Hoe anders is dat nog in de jaren vijftig? In het nagenoeg geheel witte Nederland verschijnt vanuit het niets een zwarte Amerikaanse acteur/danser op televisie.

In het mateloos populaire feuilleton 'Pension Hommeles' doet hij heel het land smelten. Donald Jones wordt de eerste zwarte tv-ster in Nederland.

Donald Jones bereikt in de jaren 70 een miljoenenpubliek als hij meespeelt in de André van Duin-revues. Maar er is ook kritiek op hem. Donald Jones wordt verweten steeds weer dezelfde clichés uit te beelden die bestaan over zwarte mensen: goedlachs, los in de heupen en vooral niet al te slim. Presentator Astrid Sy vraagt zich af of Donald Jones een wegbereider was voor zwarte acteurs of dat hij beantwoordde aan het stereotype beeld.

Met o.a: Joop van den Ende, producent van de André van Duin revue, Gerda Havertong, oud-collega van Donald Jones en Anna Tilroe, ex-geliefde van Donald Jones.

Vanaf woensdag 2 september is 'Andere Tijden' iedere woensdagavond te zien om 22.15 uur op NPO 2. De komende weken duiken we de geschiedenis in met reeks boeiende onderwerpen, waaronder o.a. 'Toppop', de strijd tegen tuberculose en Klokken voor Amerika.

