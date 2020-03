Nieuw seizoen 'Alaskan Bush People' op Discovery

Leven in de complete wildernis. Het gezin van Billy en Ami Brown doet dat al meer dan dertig jaar. Na verschillende omzwervingen hebben ze nu een nieuw stuk land weten te vinden hoog in de heuvels van Alaska.

Daar zijn ze bezig met het bouwen van een onderkomen dat ook door de generaties na hen gebruikt kan worden. En met de geboorte van Noahs zoon Elijah, is duidelijk dat de nieuwe generatie er echt aan zit te komen. Elk kind van het gezin (de kinderen zijn nu tussen de 17 en 37 jaar oud krijgt zijn eigen stukje land waar het zijn onderkomen bouwt. Daarnaast is er het centrale huis voor de hele familie. Belangrijk is dat alle cabins ook van water worden voorzien, vandaar dat de Browns op zoek moeten naar een manier om dat te verspreiden.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Alaskan Bush People' gaan ze daarvoor op zoek naar een windmolen die het water kan oppompen. Ze vinden een 10 meter hoge molen op twee uur rijden die perfect zou passen. Maar kunnen ze deze toren van 300 kilo wel makkelijk vervoeren? Laat dat maar aan Bear over: hij klimt al direct in de molen om hem te demonteren. Wordt dit hun waterbron voor de toekomst en de redding van hun homestead?

'Alaskan Bush People', vanaf zondag 8 maart om 21.00 uur op Discovery.