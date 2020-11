Nieuw seizoen 'Alaska: The Last Frontier' op Dplay

De winters zijn altijd een zware periode voor de Kilcher-familie die al generaties lang in de wildernis van Alaska leeft. Maar de opwarming van de aarde door de klimaatverandering maakt het er niet per se beter op.

Het vroege voorjaar zorgt er namelijk voor dat de sneeuw eerder wegsmelt op het weiland voor het vee, waardoor het verandert in een modderige bende. Otto Kilcher komt met een ingenieus plan om met zijn bulldozer het land toch te redden. Ondertussen zijn ze ook bezig met het uitbreiden van hun territorium naar Perl Island waar geen roofdieren zijn voor hun vee. Maar het onvoorspelbare weer maakt het moeilijk voor de Kilchers om er te komen.

In het nieuwe seizoen van 'Alaska: The Last Frontier' zien we hoe ze met al deze omstandigheden en tegenslag omgaan, iets wat ze al meer dan 80 jaar moeten doen. Ook zien we hoe Jane en Eve erop uit trekken voor de eerste jacht van het nieuwe seizoen.

'Alaska: The Last Frontier', vanaf woensdag 18 november op Dplay.