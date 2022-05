Nieuw bij RTL in mei

In het nieuwe programma 'Race Om De Ringen' reizen zes verloofde koppels dwars door het beeldschone Jordanië, in een race om de huwelijksreis van hun dromen te winnen. De weg naar die droomreis gaat allesbehalve over rozen.

Is hun liefde bestand tegen de ontberingen in de woestijn en de stress die deze race met zich meebrengt? En staan ze samen sterk genoeg om de andere stellen te verslaan? Onder leiding van presentator Beau van Erven Dorens nemen de koppels het in verschillende, lichamelijk en geestelijk uitputtende opdrachten tegen elkaar op.

Postcode Loterij Eén Tegen 50

Quizprogramma waarin één kandidaat het opneemt tegen 50 tegenkandidaten. Tijdens het programma wordt de straatprijs van de Postcode Loterij uitgereikt aan bewoners van een straat in Nederland.

'Postcode Loterij Eén Tegen 50' is vanaf zondag 1 mei wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'BEAU'

Dagelijkse talkshow waarin Beau van Erven Dorens, op geheel eigen wijze, de dag doorneemt met kijkers en actuele gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.

'BEAU’ is vanaf 2 mei elke ma t/m do om 22.00 uur en elke vrijdag om 21.30 uur bij RTL 4.

'Kopen Zonder Kijken'

Woonprogramma waarin deelnemers de zoektocht én aankoop van hun nieuwe woning uit handen geven. De huizenmarkt is oververhit en voor veel mensen is het bijna onmogelijk om een woning naar hun zin te kunnen kopen. In een laatste poging om toch een huis te bemachtigen, geven de stellen presentator Martijn Krabbé en zijn team toestemming om een huis voor hen te zoeken, kopen en verbouwen. Een huis dat zij pas voor het eerst zien nadat de koopovereenkomst getekend is.

'Kopen Zonder Kijken' is vanaf maandag 16 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Voor Hetzelfde Geld'

Programma waarin mensen op zoek gaan naar hun droomhuis buiten de stad. Koopwoningen in de (rand)stad zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Men betaalt veel geld voor weinig ruimte. Ook buiten de stad stijgen de prijzen flink, maar daar zijn nog wel mogelijkheden. Natasja Froger verrast woningzoekenden met vier huizen buiten de Randstad, waarvan drie binnen hun budget vallen en aansluiten bij hun woonwensen én een out-of- the-box-huis. Ze mogen een week proefwonen voordat ze beslissen: gaan ze terug naar de stad of kiezen ze voor een droomhuis voor hetzelfde geld?

'Voor Hetzelfde Geld' is vanaf dinsdag 17 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'De 1% Quiz'

Tijl Beckand presenteert deze bijzondere quiz die nu eens niet gaat over boekkennis, maar om logisch en creatief nadenken! Honderd kandidaten moeten tegelijk raadsels en puzzels oplossen, die steeds moeilijker worden: de eerste vraag is in een representatief publieksonderzoek door 90% van de Nederlanders goed beantwoord, de finalevraag slechts door 1%. Wie standhoudt en zelfs de finalevraag goed weet te beantwoorden, wint 'De 1% Quiz' en gaat naar huis met een bedrag dat kan oplopen tot 50.000 euro.

'De 1% Club' is vanaf zaterdag 21 mei wekelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'Domino Challenge'

In deze gloednieuwe, epische zaterdagavondshow gaan de beste Dominobouwers van Nederland het onder leiding van presentator Ruben Nicolai in duo’s tegen elkaar opnemen voor de titel Masters of Domino 2022. Wie heeft het geduld, technisch inzicht, doorzettingsvermogen en vooral de creativiteit om de indrukwekkendste dominobouwwerken te maken en alle steentjes te laten vallen?

'Domino Challenge' is vanaf zaterdag 28 mei 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5

'Zeeman Confronteert: Stalkers'

Thijs Zeeman springt in de bres voor Nederlanders die een ernstig probleem hebben waarbij niemand ze kan of wil helpen. Oplichters, internettrollen, louche aannemers en malafide hondenfokkers, Zeeman wil mensen met dit soort problemen helpen, met als enige doel dat zij eindelijk hun leven weer terugkrijgen.

'Zeeman Confronteert: Stalkers' is vanaf dinsdag 10 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'De Bevers'

Volkszanger John de Bever en zijn partner en manager Kees Stevens openen de deuren van hun Brabantse optrekje en nemen de kijker mee in het wel en wee van hun leven samen. Eén ding is zeker: die lach krijg je niet van hun gezicht.

'De Bevers' is vanaf donderdag 26 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

Highlights RTL 7

RTL 7 Films met Bruce Willis

Bij RTL 7 zie je in de maand mei een greep uit de filmografie van Bruce Willis. Je kan hem onder andere in de hoofdrol vinden van de spectaculaire films ‘Setup’, ‘Hostage’ en ‘Death Wish’. Dat betekent dat jij je een week lang zeker niet hoeft te vervelen met de films van RTL 7.

'RTL 7 Films met Bruce Willis' is vanaf 16 mei maandag t/m vrijdag om 20.30 uur & 22.30 uur wekelijks te zien bij RTL 7.

UEFA Champions League

In mei zijn de terugwedstrijden van de halve finales in de UEFA Champions League. Welke ploegen denderen door naar de finale die op 28 mei zal plaatsvinden en welke club pakt uiteindelijk die cup met de grote oren?

'UEFA Champions League' is op 3, 4 en de finale op 28 mei om 20:00 uur te zien bij RTL 7.

Highlights RTL 8

RTL 8 Films: Mother’s Day

De dag waar alle moeders op hebben gewacht komt er weer aan: Moederdag! Op 8 mei trakteert RTL 8 daarom iedereen op de leukste romcom over dezespeciale dag: ‘Mother’s Day’. Schuif daarom zondagmiddag aan bij Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson en Britt Robertson!

'RTL 8 Films: Mother’s Day' is vanaf zondag 8 mei wekelijks om 15.05 uur te zien bij RTL 8.