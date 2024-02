Nieuw bij RTL in maart

In maart start niet alleen de lente, maar starten ook weer mooie programma's zoals 'Secret Duets', 'Make Up Your Mind', 'Beat The Champions' en het inmiddels vertrouwde woon-reality programma 'Kopen Zonder Kijken'.

Highlights RTL 4

'Vrienden Loterij Miljonairs'

Vanaf zaterdag 2 maart 21.30 uur

Het 25ste seizoen van 'Vrienden Loterij Miljonairs': de spelshow waarin de kandidaten wekelijks kans maken op het winnen van 1 miljoen euro. Hiervoor moeten zij vijftien meerkeuzevragen foutloos beantwoorden, waarbij zij gebruik mogen maken van drie hulplijnen. De moeilijkheidsgraad stijgt naarmate het te winnen bedrag hoger wordt.

'Secret Duets'

Vanaf donderdag 7 maart 20.30 uur

Herken je iemand enkel aan hun stem? In 'Secret Duets' staan vier bekende artiesten klaar om een duet te zingen met een bekende Nederlander, maar ze hebben absoluut geen idee met wie! Er staat namelijk een muur tussen hen in. De grote vraag is: welke BN’er verschuilt zich aan de andere kant van de muur? Want pas wanneer die omhoog gaat, ontdekken ze met wie ze staan te zingen.

'Beat The Champions'

Vanaf zondag 10 maart 20.00 uur

Quizliefhebbers nemen het onder leiding van Chantal Janzen solo op tegen een team van vijf superquizzers die stuk voor stuk beschikken over een enorme algemene kennis. In de eerste ronde bouwt de kandidaat zijn startkapitaal op, om het vervolgens helemaal alleen op te nemen tegen de Champions. Hoe meer Champions hij durft uit te dagen, hoe groter het te winnen geldbedrag, maar ook hoe groter het risico om alles te verliezen.

'Kopen Zonder Kijken'

Vanaf maandag 11 maart 20.30 uur

'Kopen Zonder Kijken' is een woonprogramma waarin stellen de zoektocht én aankoop van hun nieuwe woning uit handen geven. De huizenmarkt is oververhit en voor veel mensen is het bijna onmogelijk om een woning naar hun zin te kunnen kopen. In een laatste poging om toch een huis te bemachtigen, geven verschillende stellen presentator Martijn Krabbé en zijn team toestemming om een huis voor hen te zoeken, kopen en verbouwen. Een huis dat zij pas voor het eerst zien nadat de koopovereenkomst getekend is.

'Make Up Your Mind'

Vanaf zaterdag 23 maart 20.00 uur

'Make Up Your Mind' komt terug! Komend seizoen ondergaan vijfentwintig bekende Nederlanders een transformatie tot oogverblindende dragqueens. Het is aan het panel, onder leiding van presentator Carlo Boszhard, om te achterhalen welke BN’ers hun op de verkeerde hak proberen te zetten. Teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager gaan de strijd met elkaar aan om zo veel mogelijk Queens te ontmaskeren. Ook deze keer zwaait Miss Envy Peru de scepter over de glamoureuze vijfkoppige jury. Wie bereikt de finale en gaat er met de overwinning vandoor?

'BEAU'

Vanaf maandag 25 maart 22.00 uur

Dagelijkse talkshow waarin Beau van Erven Dorens, op zijn eigen wijze, het gesprek van de dag doorneemt met kijkers en actuele gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.

Highlights RTL 5

'Big Brother'

Elke maandag t/m vrijdag om 20.30 uur, liveshow op zaterdag 20.00 uur en 24/7 op de livestreams bij Videoland

Sport bij RTL

Champions League

Welke ploegen plaatsen zich voor de kwartfinales van de Champions League? Zijn het de ‘usual suspects’ als Manchester City, Real Madrid en Bayern München of weten toch ook minder kapitaalkrachtige clubs als Kopenhagen, RB Leipzig en PSV dit jaar ver te komen? De Eindhovenaren moeten - om bij de beste acht te geraken - zien af te rekenen met Borussia Dortmund. 20 februari is de thuiswedstrijd in Eindhoven, op 13 maart valt de beslissing in Duitsland. Alles uiteraard live, met een uitgebreide voor- en nabeschouwing, bij RTL 7.

Dinsdag & woensdag 5, 6, 12 en 13 maart om 20.30 uur

Films bij RTL

RTL 7 Films: Zorro weekend

In het weekend van 16 en 17 maart zendt RTL 7 om 20:00 uur de twee klassieke ‘Zorro’-films met Antonio Banderas in de titelrol uit. De 'Zorro'-films vertellen het verhaal van Don Diego de la Vega, een aristocratische Spaanse edelman die overdag zijn leven leidt als een onbezorgde persoonlijkheid, maar 's nachts in de huid van de legendarische 'Zorro' kruipt, de gemaskerde held van de onderdrukte mensen. De 'Zorro'-films staan bekend om hun spanende spektakel en zinderende zwaardgevechten! Dit is allemaal te zien op 16 en 17 maart bij RTL 7.

Krijg je na het zien van de films geen genoeg van Zorro? In maart verschijnt ook een spiksplinternieuwe serie genaamd 'Zorro' bij Videoland.

RTL 8 Films: Lentekriebels

De natuur komt weer tot leven met kleurrijke bloemenvelden en fladderende vlinders, terwijl de geur van lentebriesjes alles en iedereen betovert. Het is duidelijk dat de lente eraan komt! En wat is er een betere manier om het seizoen van de liefde in te luiden dan met een serie van zes gloednieuwe romantische komedies op RTL 8? Vanaf 18 maart zie je hartverwarmende liefdesverhalen, hilarische situaties en onverwachte wendingen. Deze films zullen je laten lachen en je hart doen smelten. Ze zijn dus een absolute must-see als je wilt genieten van de typische lentevibes met een leuke en romantische twist.