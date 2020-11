Nieuw bij MAX: 'Welkom in hotel The Savoy'

Vanaf zondag 29 november zendt MAX 'Welkom in hotel The Savoy' uit. The Savoy is een hotel vol elegantie, geschiedenis en karakter. Het eerste luxe hotel in Groot-BrittanniŽ staat aan de oever van de Thames.

Nu is het hotel voor het eerst geopend voor kijkers. Vanaf zondag 29 november wekelijks rond 11.00 uur bij MAX op NPO 1 te zien.

Deze vijfdelige serie 'Welkom in hotel The Savoy' is opgenomen tijdens de meest dramatische periode in de geschiedenis van het hotel: van het drukke winterseizoen tot de coronalockdown. De kijkers krijgen een fascinerende indruk van het gevoel om gast te zijn in dit hotel van wereldklasse en ze maken kennis met de mensen achter de schermen. Terwijl er een wereldwijde crisis dreigt, zien we hoe het personeel blijft zorgen voor magische sferen dankzij hun harde werk en geweldige aandacht voor details. Maar dan ziet het hotel zich genoodzaakt voor het eerst in de geschiedenis de deuren te sluiten.

Aflevering 1

In hotel The Savoy is een nieuw jaar aangebroken en er is nieuw personeel aangenomen om het bestaande team versterken. De nieuwste rekruut van hoofdbutler Sean is voormalig acteur Michael. Michael moet een cocktailparty organiseren voor het echtpaar Cuming, vaste gasten van het hotel, in hun suite. Beneden in de bloemisterij leert MaryKate uit Londen, een nieuwe juniorbloemist, van haar baas Belinda de fijne kneepjes van de gastenetiquette. Restaurantmanager Thierry en zijn team in restaurant Savoy Grill bereiden zich voor op een bezoek van eigenaar Gordon Ramsay. Ze gaan een nieuw gerecht uitproberen, maar dat verloopt niet volgens plan.

'Welkom in hotel The Savoy', vanaf zondag 29 november wekelijks rond 11.00 uur op NPO 1.