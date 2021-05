Nieuw bij MAX: Simone Kleinsma presenteert 'Klassiekers met Kleinsma'

Simone Kleinsma presenteert 'Klassiekers met Kleinsma' voor MAX. In het programma staan de parels uit de Nederlandse kleinkunst centraal. Elke week ontvangt Simone een collega uit haar vakgebied en samen bespreken ze de mooiste liedjes uit de grote kleinkunst-schatkist die Nederland rijk is.

'Klassiekers met Kleinsma' werpt een persoonlijke, humoristische en eigentijdse blik op de kleinkunstnummers die tot ons cultureel erfgoed behoren en die we niet mogen vergeten.

In een intieme studiosetting praat Simone Kleinsma met haar gasten over fragmenten uit de Nederlandse kleinkunst. Wat maakt de liedjes zo mooi, goed of ontroerend en waarom weten ze te raken? Mooie archiefbeelden worden op speelse wijze uit- en afgewisseld. Daarbij mogen anekdotes over nummers, schrijvers en uitvoerders niet ontbreken. In 'Klassiekers met Kleinsma' worden verschillende klassiekers eens grondig afgestoft. Een aantal wordt, in een nieuwe uitvoering, ten gehore gebracht met behulp van een zeskoppige band onder leiding van Bernd van den Bos.

In deze reeks van 'Klassiekers met Kleinsma' staan André van Duin, Jörgen Raymann, Brigitte Kaandorp, Jenny Arean, Stef Bos en Paul de Leeuw centraal.

Simone Kleinsma: 'Het is fantastisch om dit programma te mogen maken. Samen met gerespecteerde collega’s uit het vak, vaak ook vrienden, mag ik in de muzikale schatkist van de Nederlandse kleinkunst duiken. Denk aan Annie M.G. Schmidt, Harry Bannink, Wim Sonneveld en Toon Hermans, maar ook recente nummers van Brigitte Kaandorp en Maarten van Roozendaal. Ze behoren stuk voor stuk tot ons muzikaal cultureel erfgoed. De meeste nummers kennen we nog wel, sommigen zijn we misschien een beetje vergeten en dat zou zonde zijn! Er zitten namelijk prachtige pareltjes tussen! Ik verwacht een feest der herkenning voor de mensen thuis.'

'Klassiekers met Kleinsma', vanaf zondag 30 mei (verschillende data in mei, juni, juli en augustus) om 21.30 uur op NPO 1.