Nieuw bij AVROTROS: 'CRIMEDOCS: Social Media Murders'

De 23-jarige Molly McLaren werd in 2017 vermoord door haar ex-vriend Joshua Simpson. De twee ontmoetten elkaar op Tinder en kregen een relatie. Maar het gedrag van Scott zorgde er al snel voor dat Molly de relatie beŽindigde.

Scott bleef haar daarna via haar social media-accounts stalken en onwaarheden over haar verspreiden. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Familieleden en vrienden vertellen hoe de relatie zich ontwikkelde en Molly zelf komt aan het woord via haar social media-kanalen en WhatsApp berichten.

'CRIMEDOCS: Social Media Murders', vrijdag 13 mei om 21.35 uur op NPO 3.