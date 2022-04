Nick en Simon presenteren tweede seizoen van 'Onmogelijke Duetten'

Van Kenny B tot Karin Bloemen en van Nielson tot Lee Towers: voor het tweede seizoen van het succesvolle SBS6-programma 'Onmogelijke Duetten' staan 30 bekende Nederlandse artiesten te trappelen.

Dit seizoen krijgen zíj de unieke kans om een duet te zingen en op te nemen met een zanger of zangeres met wie ze normaal gesproken nooit zouden kunnen optreden. Omdat die artiest een te grote ster is en daardoor onbereikbaar. Of omdat die zanger niet meer onder ons is. Met wie de Nederlandse artiesten gaan optreden, blijft nog even geheim.

In elke aflevering van 'Onmogelijke Duetten' ontvangen Nick & Simon vijf artiesten in een intieme studiosetting. In dit seizoen zijn onder meer Gerard Cox, Gers Pardoel, Donnie, Edsilia Rombley en Francis van Broekhuizen te gast. Ze kiezen elk een bekend nummer van een grote artiest. Dit liedje heeft altijd een speciale betekenis voor hen en gaat gepaard met een mooi, bijzonder, gelukkig of verdrietig verhaal.

Samen met hun collega’s bekijken de gasten hun duet voor het eerst. Ze vertellen over hun ervaring en wat ze van het resultaat vinden. Elk duet is aanleiding tot ontroerende en inspirerende gesprekken.

In 'Onmogelijke Duetten' is dankzij de nieuwste technieken alles mogelijk - zelfs het onmogelijke!

'Onmogelijke Duetten' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Productions.

'Onmogelijke Duetten', vanaf zaterdag 2 april wekelijks om 21.30 uur na 'Code van Coppens' op SBS6.