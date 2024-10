'Neutrino – de dichter onder de elementaire deeltjes' in 'De Boeddistische Blik'

In het kader van het Weekend van de Wetenschap op 5 en 6 oktober presenteren 'De Boeddhistische Blik' (KRO-NCRV) en productiehuis seriousFilm met trots de documentaire 'Neutrino — de dichter onder de elementaire deeltjes'.

De documentaire verbindt de wetenschappelijke visie van internationale onderzoekers met de spirituele wijsheid van een boeddhistische monnik en de blik van de lokale dorpelingen. Samen geven zij het mysterie van het neutrino een plek in hun dagelijks leven en hun eeuwenoude, spirituele tradities.

Een samensmelting van zichtbare en onzichtbare werelden

De documentaire volgt de reis van filmmakers Hannie van den Bergh en Jan van den Berg naar de 'Super-Kamiokande Neutrino Detector', een baanbrekend natuurkundig experiment diep in een berg in Japan. Het experiment probeert antwoord te vinden op de vraag of het neutrinodeeltje het ontstaan van het heelal kan verklaren. Wetenschappers werken in dit bergdorpje samen met de lokale bevolking, wat resulteert in een poëtisch-filosofische zoektocht naar hoe we leven met het onbekende, het niet-weten en hoe we dat een plek geven? Doen we dat vanuit de blik van de wetenschap, steeds op zoek hopend dat we het op een dag tóch zullen weten? Of zoals de bewoners van het Japanse dorpje die het meer zoeken in het ruisen van de wind, bij een diepgevoeld respect voor de natuur? Of vanuit het ‘spookdeeltje’ zelf zoals het neutrino ook wordt genoemd: dat als het ultieme niet-weten bij het ontstaan van het universum is vertrokken en iedere dag met miljoenen tegelijk door ons heen schiet en alle zekerheden overhoop gooit?

'Neutrino' neemt je mee op een reis waarin de zichtbare en onzichtbare werelden samensmelten, waarin wetenschap en spiritualiteit elkaar omarmen, en waarin het alledaagse leven in een afgelegen Japans bergdorp doordrenkt raakt met magie en verwondering.

De documentaire ging op 13 december 2023 in première in het EYE Filmmuseum te Amsterdam en werd ook vertoond op het InScience Filmfestival in Nijmegen. 'Neutrino' maakte afgelopen zomer indruk tijdens een succesvol tournee door Japan.

Over de filmmakers

Hannie van den Bergh is filmmaker, grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar, gespecialiseerd in het onderzoeken van radicale verbeelding. Ze werkt samen met kunstinstellingen en wetenschappelijke organisaties om nieuwe creatieve perspectieven te openen. Jan van den Berg is een onafhankelijke documentairemaker die theater en wetenschap combineert. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst met voorstellingen en documentaires over diverse wetenschappelijke onderwerpen. Samen debuteerden zij als filmmakers op IDFA 2009 met de documentaire 'Higgs, into the heart of imagination', waarvoor ze de Grand Prix 2012 van het Film&Science Festival Amsterdam ontvingen.

'De Boeddhistische Blik' is de titel waaronder alle programma's van de boeddhistische stroming vallen, de uitzendingen worden verzorgd door KRO-NCRV.

'De Boeddhistische Blik: Neutrino – de dichter onder de elementaire deeltjes' is op zondag 6 oktober te zien bij KRO-NCRV om 15.05 uur op NPO 2.