'Net ff Anders': Vincent

Foto: © KRO-NCRV 2019

In 'Net ff Anders' volgt Marlijn Weerdenburg zes jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking voor wie het leven van alledag soms net ff te snel gaat.

Maar toch zijn ze erop gebrand om zoveel mogelijk vaardigheden te leren. Ze willen namelijk het liefst zo normaal mogelijk meedraaien in de maatschappij. Iedere aflevering staat de weg naar meer zelfstandigheid van een van deze jongeren centraal, en in de laatste aflevering is dat Vincent.

In deze aflevering staat de innemende en opgewekte 29-jarige Vincent uit Enschede centraal. Vincent heeft een lichte verstandelijke beperking en autisme. Hij woont zelfstandig, met begeleiding, in een keurig huis, maar is niet vaak thuis. Hij werkt in de catering van een bandenbedrijf en als ervaringsdeskundige bij een organisatie die bedrijven en scholen bekend maakt met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Als Vincent niet aan het werk is, is hij ook het liefst op pad met anderen om samen leuke dingen te doen. Hij is op zoek naar een ‘zwemmaatje’, iemand die iedere week een keer met hem wil gaan zwemmen en dan na afloop nog even iets drinken. Niet een buddy of een begeleider, die heeft hij en die zijn dol op hem, maar iemand die er voor kíest om dingen met hem te doen.

Vincent wil gewoon een échte vriend. Ondanks dat Vincent heel veel mensen om zich heen heeft, vindt Vincent vriendschappen sluiten ingewikkeld. Hij is heel aardig, maar vindt het lastig om vriendschappen te onderhouden. Vincent is verbaal heel goed, maar door zijn beperking begrijpt hij dingen snel verkeerd en neemt hij alles letterlijk. Veel sociale regels zijn hem dan ook geleerd door zijn ouders en op school. Maar is vriendschap wel een ‘lijstje dat je af kunt werken’?

Vincent ontmoet, gewapend met een notitieblok in zijn handen, de groep op het Mediapark in Hilversum voor een dag die in het teken staat van vriendschap. Om elkaar beter te leren kennen, heeft de groep speeddates met elkaar. Maar wat voor vragen stel je aan mensen die je nog niet kent? Radio DJ Sander Hoogendoorn van het radioprogramma ‘Sanders vriendenteam’ heeft voor zijn werk korte gesprekjes met allerlei onbekende luisteraars en kan de groep van een paar tips voorzien.

Marlijn heeft ook nog een verrassing: trouwe luisteraar Vincent mag te gast zijn in de radio-uitzending van ‘Sanders vriendenteam’ om daar een oproepje te doen voor het vinden van een zwemmaatje. In de studio blijkt ook Kensington aanwezig – en laat Vincent nou groot fan zijn. Hij wordt uitgenodigd om op begin december bij een concert te zijn.

In de middag gaat de groep naar een andere locatie, waar ze een aantal teambuilding oefeningen krijgen. Want als je eenmaal vrienden hébt, dan moet je op elkaar kunnen vertrouwen. Wat niet meevalt, zo blijkt. Maar met z’n zessen hebben ze het heel leuk. Worden hier vriendschappen geboren?

Vincent noteert alles in zijn notitieblok om er, in de weken hierna, op allerlei manieren mee aan de slag te gaan. Op vakantie spreekt hij mensen aan; vlogger Sander neemt met Vincent een oproep op voor zijn You Tube-kanaal en Vincent besluit zich in te schrijven op een vriendschapssite voor mensen met een beperking. Vincent heeft zelfs een ontmoeting met een potentieel ‘zwemmaatje’, maar hoe bepaal je of iemand geschikt is als vriend? Vincent worstelt met alle ‘theorieën’ die hij de afgelopen tijd geleerd heeft en weet het even niet meer.

De zoektocht naar een zwemmaatje wordt ook met veel belangstelling en soms zorg gevolgd door zijn begeleiding en familie. Vincent heeft al veel vrienden om zich heen maar zal hij ooit genoeg vrienden hebben, in zijn ogen. Is Vincent eigenlijk niet bang om alleen te zijn? Maar of hij zwemmen in zijn eentje ook leuk vindt? Marlijn zoekt hem nogmaals op in een zwembad in Hengelo om er achter te komen wat zijn zoektocht van de afgelopen maanden hem over vriendschap heeft geleerd. En heeft Vincent nieuwe vrienden gevonden?

'Net ff anders', dinsdag 11 februari om 21.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.