Nederlands grootste Youtubers gaan de strijd aan in 'Het Jachtseizoen'

Foto: StukTV - © Talpa Network 2019

Vanaf zaterdag 31 oktober is de jacht weer geopend. Op het YouTube-kanaal van StukTV (2,4 miljoen abonnees) start een nieuwe serie van 'Het Jachtseizoen', waarin Giel, Thomas en Stefan alles uit de kast halen om hun uitdagers te pakken.

De uitdagers zijn bekende Nederlanders die voor één dag in de huid van een voortvluchtige crimineel kruipen. In de eerste aflevering van dit vijfde seizoen probeert YouTube-rivaal Enzo Knol op slinkse wijze aan het trio te ontsnappen. Lukt het hem om uit de handen van het StukTV-team te blijven?

De meest bekeken entertainment video op YouTube van vorig jaar was 'Het Jachtseizoen' met Bram Krikke en was goed voor 3 miljoen views. 'Het Jachtseizoen' heeft al meerdere malen de prijs van beste serie bij de VEED en ZAPP awards behaald. Al sinds de start van 'Het Jachtseizoen' wordt Enzo Knol als meest genoemde naam aangedragen door de volgers van StukTV en in dit jubileumseizoen gaat het dan eindelijk gebeuren. Naast Enzo Knol worden onder andere Lil’ Kleine, Gaby Blaaser en Jandino Asporaat achtervolgd door de mannen van StukTV. Wie van hen staat aan het einde van de aflevering nog op vrije voeten?

Giel: 'Het mooie aan 'Het Jachtseizoen' is dat onze uitdagers steeds slimmer worden in hun aanpak. Ook in dit jubileumseizoen zijn we weer door de meest creatieve ontsnappingen verrast. Tegelijkertijd hebben wij als team door de jaren heen steeds professionelere features gekregen om deze boeven op te sporen. 'Jachtseizoen' blijft een spannende serie om te maken!'

Dit nieuwe seizoen wordt afgesloten met een backstage documentaire, gemaakt in samenwerking met Samsung, waarin ook fans kans maken op een rol. Daarnaast heeft de 'Jachtseizoen'-bus van Opel een flinke make-over gekregen.

Eerder deze maand werd bekend dat StukTV na acht jaar stopt met de woensdagopdrachten, waarin zij door de kijkers bedachte challenges uitvoerden. Daar voor in de plaats komt StukTV met een aantal gloednieuwe series in 2021, waarover later meer bekend wordt gemaakt.

'Het Jachtseizoen' is geproduceerd door StukTV.

'Het Jachtseizoen', vanaf 31 oktober wekelijks om 17.00 uur op het YouTube kanaal StukTV.