'NCRV Dokument Homopesten' op NPO 2 Extra

Foto: © KRO-NCRV 2020

In 'NCRV Dokument Homopesten' schetst Frans Bromet een schokkend beeld van homohaat in Nederland. Helen is lesbisch en wordt gepest wordt door haar buren. Ze plassen in haar tuin, bekladden de muren en gooien poep tegen de ramen.

Ze schelden en maken klaarkomgeluiden. Helen’s zoontje durft niet meer naar buiten. John en Rob worden door hun buren met de dood bedreigd: 'Vieze vuile kankerhomo's, we maken jullie dood.' Rob is mishandeld en zijn auto wordt regelmatig beschadigd. John en Rob willen verhuizen.

Sinds burgemeester Wolfsen van Utrecht het aan de stok kreeg met een homostel dat slachtoffer was van homopesten, is Nederland verrijkt met twee meldpunten voor homodiscriminatie. Op beide meldpunten zijn inmiddels honderden meldingen gedaan van pesterijen en fysiek geweld tegen homo's en lesbiennes.

Susan is een lesbische vrouw. Ze heeft al een aantal jaren last van haar buurman die haar bedreigt en pest vanwege haar seksuele geaardheid. Hij scheldt haar uit voor vuile lesbo en mannenhaatster en laat zijn geslachtsdelen zien. Ook dreigt hij haar oude hond te molesteren.

Sinds Waloy bij zijn buren heeft geklaagd over geluidsoverlast bij een feestje wordt hij uitgescholden voor vieze homo en pedofiel. De spanningen zijn zo hoog opgelopen dat hij zijn woning niet meer in durft.

De schokkende verhalen van homohaat tonen aan dat daders van pesterijen vaak buurtgenoten zijn. Als slachtoffers aangifte doen bij de politie wordt hun verhaal afgedaan als burenruzie. Homodiscriminatie is een misdrijf en strafbaar maar burenruzie is dat niet. De pesters gaan meestal vrijuit.

De onderschatting van burgemeester Wolfsen van het fenomeen homodiscriminatie blijkt geen incident maar het topje van de ijsberg te zijn.

'NCRV Dokument Homopesten' is geregisseerd door Frans Bromet en geproduceerd door Bromet&dochters.

'Homopesten', dinsdag 28 juli om 21.00 uur op het themakanaal NPO2 extra.