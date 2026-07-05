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'Renovation Aloha' maandag terug op HGTV

zondag 5 juli 2026
Foto: © HGTV 2026

Met huizenprijzen van enkele miljoenen kan flippen op Hawaï bijzonder lucratief zijn. Maar door het beperkte aanbod aan beschikbare huizen blijft het lastig om geschikte opknappertjes te vinden.

Daarom rijden Kamohai en Tristyn Kalama soms simpelweg wat rond, in de hoop een vervallen woning tegen te komen waarvan ze de eigenaar kunnen benaderen. Het renovatiekoppel noemt deze tactiek ‘driving for dollars’ en stuit zo onder meer op een bouwval waarin niemand meer woont, behalve een kolonie kakkerlakken en termieten. Wanneer ze erin slagen de eigenaar te traceren en het pand te kopen, kan de renovatie beginnen. Al snel krijgen ze te maken met de nodige tegenvallers, waaronder een lekkende waterleiding. Toch weten Kamohai en Tristyn met slimme oplossingen het project tot een goed einde te brengen. Maar levert het hen uiteindelijk ook winst op? En hoe verlopen de andere renovaties in het nieuwe seizoen van 'Renovation Aloha'?


'Renovation Aloha', vanaf maandag 6 juli om 21.30 uur op HGTV.

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Dion en Graziella gaan een woning in Heemstede flippen. Ondanks dat Bob en Tijl weinig grip op deze verbouwing weten te krijgen, zijn ze enorm onder de indruk van de vorderingen. Gaat de vakkundigheid en precisie van dit koppel de uitgelopen planning goedmaken?

'De moeite waard?!', om 21.00 uur op Play.

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