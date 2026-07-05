'Voor mij is dat romantiek': Jana en Jelle vinden elkaar in de golven van Kaapstad in 'B&B Zoekt Lief'
In de tweede week van 'B&B Zoekt Lief' worden de eerste vonken voelbaar. Op het strand van Kaapstad, met de wind in het haar en het geruis van de golven op de achtergrond, groeit tussen Jana en Jelle voorzichtig iets dat meer is dan beleefde interesse.
Een gezamenlijke ademhalingsoefening in het zand en speels fysiek contact in de branding brengen hen dichter bij elkaar. 'Voor mij is dat romantiek', lacht Jana. Jelle bevestigt dat de aanrakingen toenemen: 'Maar nog niets waar ze zwanger van wordt hoor.'
In Malaga doen Steven en Greet er alles aan om er een romantische avond met z’n tweeën van te maken. Tot de deurbel gaat. De sportieve Nathalie staat op de stoep. 'We hadden zogezegd een tête-à-tête met ons flesje wijn en onze zelfgemaakte paella', zucht Greet. Ze bijt op haar tanden en klinkt met z'n drieën, maar laat meteen verstaan waar de grenzen liggen: 'Ik ga overeenkomen met haar, maar we moeten daarom niet beste vriendinnen worden.'
Bij Adeline arriveert vrijgezel Davy en het contrast met de actieve Peter is meteen voelbaar. Grappig toeval: zijn cadeau, een pot bodylotion, blijkt bijna identiek aan wat Peter haar eerder gaf. Zelfde kleur, zelfde merk. 'Ik ga kunnen smeren, ja', lacht Adeline. In Senegal neemt Sam Tara mee op een verrassingsdate naar een oesterkwekerij, terwijl Christelle thuisblijft. Ze beweert niet jaloers te zijn, maar ondertussen sluimert toch wat kritiek: 'Ik merk soms wel dat Tara jonger is. Gewoon in bepaalde uitspraken', aldus Christelle.
Tussen de Spaanse olijfbomen, op een off-grid camping, is Aniek in blijde verwachting van haar eerste vrijgezel. En ze weet feilloos wat ze wil. 'Klinken kun je niet met rozen', klinkt het. Vrijgezel André weet de bijzondere setting alvast te appreciëren: 'Dat is het toetje slagroom op het dessert.'
'B&B Zoekt Lief', van maandag 6 juli tot donderdag 9 juli om 20.40 uur bij VTM.
https://www.vtmgo.be/vtmgo
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