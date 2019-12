Natasja Froger, Pepijn Gunneweg en Evert ten Napel te gast bij 'Tijd voor MAX'

Foto: © Omroep MAX 2018

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december schuiver er weer verschillende gasten aan bij 'Tijd voor MAX'. Deze week schuiven onder anderen Natasja Froger, Pepijn Gunneweg en Evert ten Napel aan.

Afgelopen weekend is de strijd om de Beste Thuisbakker van Nederland van 2019-2020 van start gegaan. Maandag 16 december zijn alle afvallers uit de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Heel Holland Bakt' te gast. Zij maken weliswaar geen kans meer op de titel, maar hebben wel een bijzondere ervaring achter de rug. Ook is acteur Beppie Melissen te gast; op 27 december zendt MAX de film 'Oude Liefde' uit, waarin Melissen de hoofdrol speelt.

Dinsdag 17 december is schrijver en stand-upcomedian Raoul Heertje te gast om te vertellen over de achtdelige serie Het Israël van Heertje en Bromet, die vanaf 22 december door de NTR wordt uitgezonden. Raoul Heertje en televisiemaker Frans Bromet voelen vanwege hun Joodse achtergrond een onverbrekelijke band met Israël, maar hebben ook kritiek op de politiek die het land bedrijft. Heertje woonde als student in Israël, maar raakte daar teleurgesteld in wat hij ooit zag als het beloofde land. In de serie keert hij samen met Frans Bromet terug om uit te zoeken hoe Israël er heden ten dage voorstaat.

Op woensdag 18 december staat 'Tijd voor MAX' in het teken van het Aidsfonds, met medewerking van presentator Natasja Froger en muzikant Jim van der Zee.

Donderdag 19 december is acteur, presentator en komiek Pepijn Gunneweg, voorheen bekend als één van de Ashton Brothers, te gast. Op dit moment staat hij in het theater met zijn eerste solovoorstelling 'The Great Wonder', waarin gevaarlijke acts en bizarre trucs samen met poëtische nummers voor een magisch schouwspel zorgen. Een optreden is er van musicalartiest Celinde Schoenmaker. Zij speelt op 21 en 22 december de rol van Doornroosje in 'The Christmas Show' in de Ziggo Dome.

De week wordt afgesloten met sportpresentator Evert ten Napel. Vanaf 30 december zendt MAX de serie 'Op weg: Hunebed Highway' uit. In het programma volgt Carrie ten Napel in vier afleveringen de Hunebed Highway N34, de Route 66 van Drenthe. Ze bezoekt de naastgelegen hunebedden, historische dorpen en natuurgebieden. En in elke aflevering gaat Carrie ook met haar vader Evert op stap. Samen gaan ze naar de plekken in Drenthe die voor Evert belangrijk zijn geweest. In de uitzending haalt Evert alvast wat krenten uit de pap. Extra leuk, want Carrie presenteert deze uitzending van 'Tijd voor MAX'! In de keuken is Meester Patissier Robèrt van Beckhoven.

'Tijd voor MAX', maandag 16 december tot en met vrijdag 20 december om 17.10 uur op NPO 1.