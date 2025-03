'Nachtdieren USA' is zondag in Las Vegas

Foto: © BNNVARA/Witte Geit 2025

Raven zet alles in op zwart, zwart als de nacht van Las Vegas. Dé stad in Amerika waar 24 uur per dag wordt gegokt en gefeest.

Raven bezoekt een worstelshow voor kleine mensen, de grootste pornobeurs van het land en een decadent verjaardagsfeest van een paaldanseres.

Maar in de stad blijkt ook veel criminaliteit te zijn, zo belandt die bij een gezin waarvan twee familieleden zijn omgekomen door geweld. 'Nachtdieren USA', zondag 16 maart om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.