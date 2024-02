'Nachtdieren' trotseert de nacht in Groningen

Raven struint de donkere straten van Groningen af. Raven ontmoet het homokoor Zangzaad, die volop aan het repeteren zijn.

Ook ontmoet Raven Wim, hij is nog wakker omdat hij mantelzorger is voor zijn vrouw. Een rits lampjes trekt de aandacht van Raven, er blijkt een handfasting gaande te zijn. Vervolgens loopt Raven een aantal studenten van een Friese studentenvereniging te lijf. Robbie is een bloemetje gaan brengen naar de plek waar zijn vermiste moeder voor het laatst werd gezien. Tot slot komt Raven Ragnar tegen die aan het longboarden is.

'Nachtdieren', zondag 25 februari om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.