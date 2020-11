'Nachtdieren' trekt door Zwolle

Foto: BNNVARA - © Ryanne van Dorst 2019

Ryanne is in Zwolle en omstreken. In het centrum van de stad ontmoet zij de geadopteerde Zuid-Koreaanse Soorien, die het dag- en nachtritme van haar geboorteland beter bij haar vindt passen.

Ze ontmoet Ruben en zijn ex-politiehond Joris, die de wacht houden voor gespuis. Vervolgens treft Ryanne Bert-Jan en Kaylee die onderweg naar het Ronald McDonald huis zijn. Hier wonen zij drie maanden om dicht bij hun te vroeggeboren kindje te kunnen zijn.

Terug in de stad komt Ryanne de schaars geklede Melissa met haar vrienden tegen. Melissa is Cosplayer en maakt daarom foto's van zichzelf in zelfgemaakte, sexy kostuums, steeds gebaseerd op een ander gamefiguur. Met het einde in zicht begeeft de auto het en komt Ryanne met pech aan de kant van de weg te staan. Wie helpt haar midden in de nacht?

'Nachtdieren', dinsdag 17 november om 22.05 uur bij BNNVARA op NPO 3.