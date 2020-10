'Nachtdieren' trekt door Apeldoorn en omgeving

Ryanne trekt er op uit in Apeldoorn en omstreken. De sfeer zit er in Apeldoorn meteen lekker in als Ryanne een groepje vrouwen tegen het opvallend lange lijf loopt.

Net buiten het centrum van de stad ligt een voetbalveld er nog verlicht bij. Droneracer Wim en zijn vrienden zijn er aan het oefenen voor een belangrijke wedstrijd. En iets verderop in een buitenwijk van Apeldoorn is de schaarsgeklede Kees wakker omdat hij nog aan een beeldhouwwerk werkt. Het huis van Kees staat vol met zijn eigen werk, met als voornaamste inspiratie: de piemel. Ryanne en Kees raken in gesprek over de erotische uitlaatklep van Kees.

Ryanne rijdt vervolgens de stad uit en komt op de Veluwe terecht waar ze een groep jongeren ontmoet die een week zomerkamp genieten in een dorpje dat volledig is gebouwd zoals in de Ijzertijd. Bij het kampvuur spreekt ze hen over hun passie voor geschiedenis en archeologie. Tijdens het tanken ontmoet Ryanne overledeneverzorgers Paul en Michiel. De mannen hebben net een overledene thuis verzorgd en opgebaard. Ryanne mag met hen mee naar het uitvaartcentrum waar ze verder praten over hun bijzondere werk en de dood.

Terug in het hart van Apeldoorn brandt er nog licht bij de seksshop van Edwin en Bob. Het echtpaar runt niet alleen een winkel maar ook een besloten seksbioscoop achterin het pand, en die moet elke nacht weer goed worden schoongemaakt. Tot slot belandt Ryanne in de studio van muzieklabel TrenteTrois waar rapper Dani Apeldoorn de laatste hand legt aan zijn autobiografische track over overwonnen verslavingen.

