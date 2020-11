'Nachtdieren' op pad in Friesland

Foto: BNNVARA - © Ryanne van Dorst 2019

Ryanne gaat op pad in Friesland en wordt warm onthaald door Johan en Merel, een stel dat in een Leeuwardse woonwijk vleermuizenonderzoek uitvoert.

Onderweg naar Weaze, de rosse buurt van Leeuwarden, komt ze Ilona tegen. Ze runt een sexdoll verhuurbedrijf en moet een van haar kapotte 'dames' vervangen. Daarna trekt Ryanne verder de provincie in en stuit ze op Gerben, die 's nachts weleens graffiti spuit in openbare ruimtes.

En in Bolsward treft Ryanne Sylvan. Hij zit sinds een paar jaar in een rolstoel door een motorcrossongeluk en woont sindsdien in de garage van zijn ouders.

Tot slot ziet Ryanne dat er licht brandt in Faenwâlden bij een centrum voor spiritueel ontwaken. Hier wordt ze door Herman en Elana met een nachtelijke cacao truffel ceremonie verwelkomd.

'Nachtdieren', dinsdag 3 november om 21.55 uur bij BNNVARA op NPO 3.