'Na de Klap': de ingestorte brug in Genua

Foto: © KRO-NCRV 2020

In Genua hangen de overgebleven delen van de ingestorte Morandi-brug als een zwaard van Damocles boven de stad. De brug herinnert de buurtbewoners continu aan die fatale augustusdag in 2018.

In slecht weer houdt de brug de constante stroom van zware auto's niet meer en stort in, bovenop een woonwijk. 43 mensen komen om.

Tom Kleijn reist af naar plekken waar rampen plaatsvonden, die wereldnieuws waren. Hij laat zien hoe de lokale gemeenschap verder is gegaan.

Hij bezoekt de getroffen wijk en wordt warm onthaald door de familie van een jonge man die op het fatale moment over de brug reed. Kleijn ontmoet ook de reddingswerkers die het lichaam van de jongen hebben geborgen. Zij zijn uitgenodigd voor een familiediner, want deze reddingswerkers horen sinds de ramp bij de familie. Toch is deze harmonie niet overal te vinden. Boze bewoners richten hun woede op de burgemeester die zo snel mogelijk een nieuwe brug wil.

Intussen maakt iedereen zich op voor de dag dat de restanten van de brug tot ontploffing worden gebracht. Kleijn ziet hoe de buurt wordt geëvacueerd en schuift aan bij een indrukwekkende laatste avondmaaltijd, midden op straat, met zicht op de verwoeste brug.

'Na de Klap', zondag 21 juni om 20.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.