'Muziekstad' zaterdag in Zwolle

In deze een-na-laatste aflevering van 'Muziekstad' is Eva Koreman in Zwolle, de hiphop-hoofdstad van Nederland. We kijken hoe het met Zwolle staat, twintig jaar nadat rapgroep Opgezwolle een aardbeving veroorzaakte met hun debuutalbum Spuugdingen op de mic.

Rico laat zien hoe hij de jongere generatie hun rap-talenten helpt ontwikkelen en geeft live in Hedon een voorproefje van zijn aanstaande album met de veelbelovende producer Guan. Daar staan ook de rockers van Paceshifters en synthpopman Nonchelange op de planken. En Hiphop-veteranen Sticks en Typhoon zijn in Museum De Fundatie, daar hebben zij een expositie ingericht waarin ze de tijdgeest vangen met visuele woordkunst.

Over 'Muziekstad'

Van de huiskamerstudio naar de oefenruimte, van de snackbar naar de nachtclub en van het schoolplein naar het poppodium: Muziekstad vindt de spannendste artiesten in alle windrichtingen. In elke aflevering staat één stad centraal, waar drie artiesten of bands hun lokale scene in kaart brengen. Zij leiden ons rond langs de plekken waar ze hun muziek schrijven, de locaties die vormend zijn geweest en hen inspireren. Ze geven een intiem kijkje in de keuken, en de artiesten treden op in het lokale poppodium.

In 'Muziekstad' wordt niet gefocust op de namen die al in elke talkshow aanschuiven, maar juist ook op de spannende underground en de artiesten van de toekomst. In Rotterdam ontmoette Koreman de eigenzinnige popartiesten Froukje en Naaz. Op 10 april in Zwolle onderzoekt ze hoe het eraan toegaat sinds Opgezwolle de handdoek in de ring gooide en in Eindhoven stapte ze in een tijdmachine, naar de psychedelische jaren ‘60 en de gitaarsolo’s van de jaren '70.

VPRO 3voor12 & NPO 3FM

De serie is gemaakt door 3voor12, het platform voor alternatieve popmuziek van de VPRO.

De complete livesessies van de artiesten zijn te zien op: vpro.nl/3voor12. In 3voor12 Radio op 3FM wordt uitgebreid aandacht besteed aan het programma.

Over 3voor12

3voor12 is VPRO's crossmediale platform voor alternatieve popmuziek op internet, radio, televisie en in de VPRO Gids. 3voor12 verslaat festivals overal in het land en reikt in het najaar de 3voor12 Award uit voor het beste Nederlandse album van de afgelopen 12 maanden. Naast een landelijke redactie heeft 3voor12 17 lokaalsites die aandacht besteden aan hun lokale en regionale muziekscene, festivals, optredens en evenementen.

'Muziekstad' een programma in het kader van het Actieplan Cultuur van de NPO, waarmee de publieke omroep muzikanten en kunstenaars een alternatief podium wil bieden tijdens de coronacrisis.

'Muziekstad', zaterdag 10 en 24 april op de late avond bij VPRO op NPO 3.