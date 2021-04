'Muziekstad' in Utrecht met DeWolff, 45Acidbabies en Pieter de Graaf

In deze laatste aflevering van 'Muziekstad' is Eva Koreman in Utrecht. Op poppodium EKKO staan de psychedelische southern rockband DeWolff, 45Acidbabies met grungy glitterpop en meesterpianist Pieter de Graaf, ooit een van de eerste muzikanten van The Kyteman Orchestra.

DeWolff bracht laatst hun negende plaat uit, Wolffpack, waarop ze zwaarbeladen thema’s aankaarten. 'Muziekstad' bezoekt het trio in hun electrosaurus southern sound studio, in een werfkelder in Utrecht.

Pieter de Graaf begon hij zijn carrière ooit als toetsenist bij o.a. The Kyteman Orchestra, Wouter Hamel en met zijn eigen jazz-trio. Hij kreeg RSI en moest helemaal opnieuw beginnen: dat werd een solo-project met geprepareerde piano waarbij hij neo-klassieke muziek maakt met subtiele elektronica. Pieter bezoek de nieuwe broedplek van Colin Benders (Kyteman). 45Acidbabies werd geboren op de Herman Brood Academiein Utrecht. Ze maken hyperactieve rock ’n roll-liedjes, of ‘Bubblegum garage pop’ zoals ze het zelf noemen. Tracks met suikerzoete refreinen, maar ook vol onbesuisde gitaren, spannende synths én geluiden van videogames. VPRO 3voor12 & NPO 3FM

'Muziekstad' een programma in het kader van het Actieplan Cultuur van de NPO, waarmee de publieke omroep muzikanten en kunstenaars een alternatief podium wil bieden tijdens de coronacrisis. 'Muziekstad', zaterdag 10 april en aflevering 8 op 24 april op de late avond bij VPRO op NPO 3.