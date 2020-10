Museum De Pont ontvangt 'Tussen Kunst en Kitsch'

Deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit Museum De Pont in Tilburg getaxeerd. Emiel Aardewerk taxeert een bodebus. Deze bodebus was eigenlijk een attribuut van postbezorgers uit de achttiende eeuw.

De bode was in dienst van een stad of belangrijk persoon en bezorgde belangrijke post door het hele land. Op vertoon van zo’n bodebus, die hij bij zich droeg, kon hij gratis reizen met postkoetsen of trekschuiten. De term 'bodebus' is een samenstelling van het woord ‘bode’, diender, en ‘bus’, de koker waar de brieven voor vervoer in gedaan werden. Het werd aan een lint schuin om het lichaam gedragen door de bode.

Verder taxeert Tom Angevaren een juwelenkistje. De prachtig gegraveerde parelmoeren medaillons duiden op een navolger van Cornelis Bellekin, de beste Nederlandse parelmoersnijder uit de zeventiende eeuw. Het kan misschien een huwelijkskistje zijn. Op de verschillende mythologische voorstellingen zien we onder andere het verhaal van Orfeus en de dieren, Mars en Venus die in bed worden betrapt, en Apollo die Marsyas vilt.

Expert Jaap Polak taxeert een signaalhoorn. Hij vertelt dat dit een signaalhoorn of roephoorn is, toebehorend aan het opperhoofd van de stam. Het is gemaakt van olifantstand en werd gebruikt om signalen mee te geven, bijvoorbeeld bij de start van de jacht of gevecht.

