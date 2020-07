'Mr Gay Syria' op NPO 2 extra

Foto: © KRO-NCRV 2020

De uit Syri gevluchte Mahmoud Hassino organiseert in Istanboel de allereerste Mr. Gay Syria-verkiezingen. Kapper Husein doet mee aan de wedstrijd, maar leeft ondertussen een dubbelleven als vader en echtgenoot in een conservatief Syrisch gezin.

De 24-jarige Husein ontvluchtte Syrië met zijn familie en werkt nu als kapper in het centrum van Istanboel. Hij is bevriend met Mahmoud Hassino, die eerder ook uit Syrië vluchtte en uitgever is van het eerste Arabische homotijdschrift, dat hij vanuit zijn woonplaats Berlijn uitgeeft. Homoseksualiteit is in Syrië, zoals in veel Arabische landen, een groot taboe. Om de zaak van Syrische LGBTI’s op de kaart te zetten organiseert Hassino de eerste Mr. Gay Syria-verkiezing; een soort missverkiezing voor homo’s, met voorrondes in allerlei landen, met als kers op de taart deelname aan de Mr. Gay World-verkiezingen op Malta.

Husein doet mee, maar voert ondertussen een innerlijke strijd omdat zijn gezin en familie geen weet hebben van zijn homoseksuele identiteit. Zijn deelname zou een opstapje kunnen betekenen naar een verblijfsvergunning in een veilig Europees land en een nieuw leven. Maar Husein houdt zielsveel van zijn dochtertje en wil haar niet achterlaten. Ook maakt hij zich zorgen over wat er met hem zal gebeuren als zijn vader ontdekt wie hij echt is.

