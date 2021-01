MMA-atleet Melvin Manhoef verklapt zelf gezette tattoomisser in 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

In de aflevering van vrijdag 15 januari maken Dennis Weening, Bella Hay en tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met kennis met Stefan. Stefan is het levende bewijs dat een tattooshop niet altijd garant staat voor een goede tattoo.

Omdat hij een ontzettende filmliefhebber is, wilde Stefan graag een collage van zijn favoriete films op zijn bovenarm. Ondanks het leuke idee, werd er al vrij snel besloten om te stoppen met verder tatoeëren. De reden hiervoor hoor je in het bizarre verhaal van Stefan over de ervaring met deze tattooshop. Ook huisvrouw Sharon brengt een bezoekje aan de pop-up kliniek. Sharon is gek op tattoos en ontmoette een vrouw die beweerde zelf mooie tattoos te kunnen zetten. Sharon wilde dit graag proberen en liet een ontwerp op haar bovenarm zetten. Na drie sessies kwam ze toch tot de conclusie dat dit geen succes ging worden. Maar hoe moeilijk kan het nou zijn? Sharon besloot om zichzelf te gaan tatoeëren wat uiteindelijk toch een stuk lastiger bleek te zijn dan ze had gedacht.

Nu zit Sharon's hele lijf vol met disasters, maar die op haar bovenarm, dat is echt geen gezicht.

Tot slot gaat Dennis Weening langs bij vechtsporter en MMA atleet Melvin Manhoef. Melvin zit vol met mooie tattoos, maar er is er eentje waar hij iets minder trots op is. Deze heeft hij namelijk zelf gezet tijdens zijn periode in de gevangenis. Hij vertelt aan Dennis hoe hij de tattoo op de ouderwetse manier heeft gezet met naald en garen. Het was het idee om de naam van zijn dochtertje te tatoeëren. Helaas is de tattoo nu bijna niet meer zichtbaar en heeft Melvin besloten dat je tatoeëren toch maar beter aan de professionals kan overlaten.

'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters', vrijdag 15 januari om 19.30 ur op Spike.