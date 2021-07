Mis niets van de Olympische Spelen op Eurosport en discovery+

Dankzij de dagelijkse programma's 'Medal Zone' en 'Tokyo Today' worden sportfans van 's ochtends vroeg tot 's avonds op hun wenken bediend bij Eurosport en op discovery+. 'Medal Zone' wordt grotendeels gepresenteerd door een bekend Eurosport gezicht, Sander Kleikers en e-sporter, Koen Weijland.

De presentatie van 'Tokyo Today' is voornamelijk in handen van voormalig rugbyer, Tessa Veldhuis. Van vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus hoef je geen enkel moment van de Olympische Spelen te missen, want álles is te volgen bij de Home of the Olympics.

'Medal Zone': alle highlights van de Spelen

'Medal Zone' -het olympisch schakelprogramma- is iedere dag te zien op Eurosport 1 tussen 7.00 uur 's ochtends en 16.00 uur 's middags. Het programma richt zich op álle medailles, dus dat betekent snel schakelen tussen de verschillende sporten en momenten in Tokio. Daarmee wordt 'Medal Zone' een dynamisch programma zonder lange opbouw of post-shows, het gaat erom dat als er sportgeschiedenis in de maak is, je het direct ziet bij Eurosport. Het programma wordt afwisselend gehost door Sander Kleikers en Koen Weijland. Zelf grote sportfanaten.

Sander Kleikers (Eurosport presentator): 'Ons doel in 'Medal Zone' is om een gevoel van urgentie te creëren, een 'Langs de Lijn', champions league schakelzone, of - voor de Amerikaanse sportfans- NFL RedZone. Als je niets wilt missen, dan zit je goed bij ons!'

Koen Weijland (Eurosport presentator en e-sporter): 'Het mooie is dat we werkelijk alles kunnen laten zien uit Tokio. Het basketbal hebben we zelfs exclusief. Sportfans hoeven dus echt niets te missen van de Olympische Spelen bij ons.'

'Tokyo Today': de olympische update aan het einde van de middag

Na 'Medal Zone' is het op Eurosport tijd voor 'Tokyo Today'. Aan het einde van middag van 16.00 – 18.00 uur presenteert Tessa Veldhuis dit dagelijkse round-up programma. Alle hoogtepunten van de Nederlandse atleten en andere belangrijke evenementen passeren de revue, voorzien van commentaar van analysten, voormalig sporters en Eurosport commentatoren. Tessa ontvangt dagelijks wisselende gasten in de studio.

Tessa Veldhuis (Eurosport presentator en voormalig-rugbyer): 'Wil je na je werk of een dagje strand bijgepraat worden over alles wat er die dag in Tokio is gebeurd, dan is 'Tokyo Today' hét programma. In een paar uurtjes brengen we je weer volledig op de hoogte van alle olympische hoogtepunten.'

Olympische programmering

Om 1.00 uur 's nachts vangt de live uitzending vanuit Tokio aan. Met tot 7.00 uur volop live sport, waarbij 8 populaire sporten (atletiek, gymnastiek, zwemmen, tennis, alle wielersport, basketbal, voetbal, volleybal en alle nieuwe sporten) voorzien worden van Nederlands commentaar op discovery+ en op Eurosport 1 is alles voorzien van Nederlands commentaar. Daarna gaat de dag van van start met de studioprogramma’s 'Medal Zone' en 'Tokyo Today'.

De olympische programmering start op woensdag 21 juli bij Eurosport en is ook te zien via streamingdienst discovery+. Voor wat er wanneer te zien is vanuit Tokio kun je terecht op Eurosport.nl.

Mis NIKS via discovery+

Je kunt de grootste en beste momenten op Eurosport volgen, maar als je je ervaring echt wilt personaliseren door zelf te kiezen uit een evenement, atleet of moment om te volgen, dan is discovery+, als Home of the Olympics, de enige plek voor het volledige scala aan olympische live sport. Bovendien is basketbal exclusief te zien op discovery+ en Eurosport, dus dé plek om het Dream Team in actie te zien. Door het grote aantal streams binnen een speciaal olympisch gedeelte, is elke sport en alle Olympische Spelen-medailles op elk moment digitaal te beleven op discovery+. Kortom, je kunt gewoon je eigen regisseur zijn, op ieder moment 'what you love' streamen en geen moment missen.

In aanloop van de Olympische Spelen zijn er op discovery+ diverse sportdocumentaires toegevoegd aan de catalogus. Zoals 'Reaching The Sky', waarin de 12-jarige Olympiër Sky Brown wordt gevolgd in haar reis naar Tokyo 2020. Maar ook het olympische verhaal van de Nederlandse baanwielrenners is te zien. In 'Helden van Heerschop' gaat cabaretier Peter Heerschop op zoek naar de magie van het Nederlandse team baanwielrennen tijdens hun voorbereiding op Tokyo 2020. En in de serie 'Essential Stories presented by Bridgestone' worden de spannendste verhalen uit de olympische geschiedenis vertoond.

discovery+ is toegankelijk via smartphone, tablet, laptop, pc of op je tv, via Google Chromecast en Apple Airplay, of de Smart TV-apps.