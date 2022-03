Minister van Financiën Sigrid Kaag in 'WNL Op Zondag'

Minister van FinanciŽn Sigrid Kaag in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman. Met een speciale editie van 'WNL Op Zondag' over de oorlog in OekraÔne. In de uitzending een gesprek met minister van FinanciŽn Sigrid Kaag over de laatste ontwikkelingen en de gevolgen van de oorlog.

Voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer over Russisch gas, ook is Van der Veer een van de weinige Nederlanders die president Poetin verschillende keren ontmoette.Generaal-majoor bd Frank van Kappen over de militaire strategie van Rusland en de positie van de Navo. Oud-staatssecretaris van Defensie Barbara Visser over de vluchtelingen uit Oekraïne en haar eigen vluchtverhaal tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Verder een gesprek over de invloed van de oorlog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

'WNL Op Zondag', zondag 6 maart om 10.15 uur op NPO 1.