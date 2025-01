Minister van Financiën Eelco Heinen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Dit zijn deze week de gasten:

Minister Eelco Heinen

Zondagmorgen is minister van Financiën Eelco Heinen te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman gaat in gesprek over ‘s lands financiën en de komende voorjaarsnota. Ook blikt de minister vooruit op de inauguratie van president Donald Trump. Wat gaat het aantreden van de nieuwe president betekenen voor de wereldeconomie.



Naomi Mestrum van het Cidi

Directeur Naomi Mestrum van het Cidi over het akkoord tussen Israël en Hamas over een staakt-het vuren. Hoe wordt dat akkoord in Israël ontvangen? Wat betekent dat voor de toekomst van Gaza? En hoe gaat het verder met de gijzelaars die nog steeds worden vastgehouden?



Hans van den Berg van Tata Steel

CEO Hans van den Berg van Tata Steel Nederland is te gast bij Rick Nieman. Over de toekomst van de staalindustrie in Nederland, internationale concurrentie en overheidssteun voor de groene ambities van het bedrijf.

Schrijver Johan Op De Beeck en Tech-investeerder Eva de Mol

Aankomende dinsdag vindt de inauguratie plaats van de 47ste president van de Verenigde Staten Donald Trump. Met de Vlaamse schrijver Johan Op de Beeck, auteur van het boek 'De Verscheurde Staten van Amerika', en tech-investeerder Eva de Mol kijken we vooruit naar deze historische gebeurtenis.

