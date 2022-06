Minister Liesje Schreinemacher en Robbert Dijkgraaf in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. En dat betekent opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Dit zijn de gasten deze week.

Minister Liesje Schreinemacher

Zondagmorgen is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsvrouw vertelt over het ministerschap in tijden van oorlog, grote vluchtelingenstromen en hoge voedselprijzen.

Minister Robbert Dijkgraaf

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is te gast in 'WNL Op Zondag'. In zijn plannen voor het hoger onderwijs is er volop aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Professor Andrea Maier

Professor Andrea Maier is te gast bij Rick Nieman. De hoogleraar gerontologie vertelt over het tegengaan van veroudering en langer leven. Onlangs werd bekend dat Saoedi-Arabië een miljard dollar steekt in onderzoek naar het stoppen van veroudering.

Sjuul Paradijs en Boris van der Ham

Media-ondernemer Sjuul Paradijs en bestuurder en oud-politicus Boris van der Ham zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de verschillende problemen waar Nederland mee te maken heeft en de mogelijke oplossingen. Van personeelstekort tot de energiecrisis.

'WNL Op Zondag', zondag 19 juni om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.