Minister Hugo de Jonge bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister Hugo de Jonge

Zondagmorgen is minister Hugo de Jonge te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsman is demissionair minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening én Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hij blikt terug op zijn jaren in de Haagse politiek en de wooncrisis.

Correspondent Fleur Launspach

Correspondent Fleur Launspach is te gast over de komende Britse verkiezingen. Hoe staat de Britse premier Rishi Sunak van de Conservative Party er voor? Hoe doet zijn opponent Kier Starmer van Labour het? En wat betekent het dat Nigel Farage zich heeft gemeld voor de verkiezingen?

Mart en Tom de Kruif

Oud-Commandant Landstrijdkrachten Tom de Kruif en geschiedenisleraar Tom de Kruif maken samen de podcast Veldheren Historisch. Daarin bespreken vader en zoon legendarische veldheren, generaals en krijgsheren. Van generaal George Patton en Genghis Kahn tot Maurits van Oranje.

Wetenschapsjournalist Arnout Jaspers

Wetenschapsjournalist Arnout Jaspers vertelt over zijn nieuwe boek 'De Klimaatoptimist'. Daarin kijkt hij op een andere manier tegen het klimaatprobleem aan en komt met alternatieve oplossingen.

'WNL Op Zondag', met Rick Nieman, zondag 9 juni om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.