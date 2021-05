Minister Cora van Nieuwenhuizen komt naar 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze week is minister Cora van Nieuwenhuizen een van de gasten in het actualiteitenprogramma.

Minister Cora van Nieuwenhuizen is te gast bij Rick Nieman. Over de nieuwe manier van autorijden en auto's die volgestopt worden met nieuwe technologieën. De VVD-bewindsvrouw gaat drones en smart mobility inzetten om het wegennet te verbeteren.

Ondernemer en opiniemaker Sywert van Lienden is te gast in 'WNL Op Zondag'. Deze week werd er een debat gevoerd over prikbewijzen en de nieuwe testmaatschappij. Wat zijn de voor- en nadelen? Publicist en oud-politicus Zihni Özdil en wethouder Reshma Roopram zijn te gast bij Rick Nieman. Over diversiteit en betutteling en vooruitkomen op eigen kracht. Media-ondernemer Yves Gijrath is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de rijkste man ter wereld, Jeff Bezos van Amazon. Wat is bekend over deze miljardair en zijn bedrijf. 'WNL Op Zondag', zondag 9 mei om 10.00 uur op NPO 1.