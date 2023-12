Michiel Huisman en Tom Holkenborg (Junkie XL) maandag te gast bij 'Renze'

Michiel Huisman en Tom Holkenborg hebben beiden een grote carrière in Hollywood. Michiel Huisman speelde na verschillende rollen in Nederlandse films en series in 2010 in de Amerikaanse HBO-serie 'Treme'.

Daarna volgden rollen in verschillende internationale series en films, waaronder ‘Game of Thrones’, ‘The Flight Attendant’ en ‘Echo 3’ en was hij te zien in films als ‘The Age of Adeline’, ‘The Invitation’, en ‘World War Z’.

Tom Holkenborg brak in 2002 door met zijn remix van ‘A Little Less Conversation’ van Elvis Presley. Datzelfde jaar vertrok hij naar de Verenigde Staten om daar aan soundtracks voor films en games te werken. Zo werkte hij samen met de wereldberoemde componist Hans Zimmer en regisseurs als George Miller, Zack Snyder, Christopher Nolan, Peter Jackson en James Cameron. Inmiddels heeft hij vele blockbuster hits op zijn naam staan als 'Justice League', 'Mad Max: Fury Road' en 'Deadpool'.

Bij 'Renze' vertellen Michiel Huisman en Tom Holkenborg over hun carrières en alles over de nieuwe Netflix-film ‘REBEL MOON: A CHILD OF FIRE’. Huisman heeft één van de hoofdrollen en Holkenborg verzorgde de muziek en soundtrack.

'Renze' is vanaf maandag elke werkdag rond de klok van 22.00 uur te zien bij RTL4.