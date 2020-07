Met Van Mijnals tot Memphis trapt 'Andere Tijden Sport' een nieuwe zesdelige reeks af

Op zondag 12 juli trapt 'Andere Tijden Sport', het sportgeschiedenisprogramma van NOS en NTR, een nieuwe zesdelige reeks af.

In de eerste aflevering: Van Mijnals tot Memphis en hoe Oranje kleur kreeg.

Wat voor een kleur je ook hebt, in de kleedkamer en op het veld doet het er niet toe. Als je maar kan voetballen. Je hebt elkaar nodig. Je moet samenwerken. Maar op de tribunes en buiten het stadion valt er nog een wereld te winnen.

In 'Andere Tijden Sport' vertellen Humberto Tan, Rocky Tuhuteru en Nadia Bouras over hun Surinaamse, Molukse en Marokkaanse Oranjehelden, en wat zij in hun leven hebben betekend. Van Mijnals tot Memphis.

Humphrey Mijnals (1930-2019) debuteerde in 1960 als eerste voetballer uit Suriname in het Nederlands elftal, in een thuisinterland tegen Bulgarije. Zijn spectaculaire omhaal in die wedstrijd is legendarisch geworden. De deze maand opgerichte KNVB-commissie tegen racisme draagt de naam van Humphrey Mijnals: de commissie Mijnals.

Deze aflevering wordt uitgezonden op de NPO themadag 'Nederland tegen racisme'.

Verder in deze reeks:

Zondag 19 juli - Ici Radio Tour de France

Zondag 26 juli - Anky: in de naam van de vader

Zondag 2 aug. - Mark Huizinga: De lange reis naar Goud

Zondag 9 aug. - Kein Geloel, Fussbal Spielen: Ernst Happel in zijn eigen woorden

Zondag 16 aug. - Jan Raas: de Renner

Presentatie: Tom Egbers.

'Andere Tijden Sport', vanaf zondag 12 juli om 22.25 uur op NPO 1.