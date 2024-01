Met Oscar bekroonde film 'The Father' te zien bij MAX

Anthony woont bij zijn dochter Anne in een comfortabel appartement in Londen. Wanneer Anne verhuist naar Parijs, moet ze een nieuwe verzorgster voor haar vader zoeken.

Anne weet ergens wel dat ze voor haar eigen rust moet kiezen, maar hoe laat ze haar eigen vader los?

Anthony Hopkins (Anthony) en Olivia Colman (Anne) spelen de sterren van de hemel in 'The Father'. Deze met Oscar bekroonde film gaat over het proces van de ziekte dementie en hoe moeilijk dit kan zijn voor zowel de patiënt als de naasten. Vader Anthony raakt steeds meer in de war en begint de grip op de realiteit te verliezen.

Over 'The Father'

'The Father' is gebaseerd op het toneelstuk La Père van Florian Zeller. Florian Zeller verfilmde zelf zijn toneelstuk en won er in 2021 een Oscar mee. Hoofdrolspeler Anthony Hopkins won de Oscar voor beste acteur met zijn portret van vader Anthony.

'The Father', zondag 7 januari om 21.40 uur bij MAX op NPO 1.