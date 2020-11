'Mensjesrechten: Ik Wil Niet Kiezen' zondag op NPO 3

In de 'Mensjesrechten'-film 'Ik Wil Niet Kiezen', het verhaal van broer en zus Carleton en Sherazade die vast kwamen te zitten tussen ruziŽnde ouders.

De Zwitserse tieners reflecteren bedachtzaam, toegankelijk en welbespraakt op deze gebeurtenis en geven zo een zeldzaam kijkje in de binnenwereld van kinderen die zijn meegezogen in de vechtscheiding van hun ouders.

Ze vertellen over het loyaliteitsconflict dat ontstaat door ruzie. Over de zware druk die je voelt als je denkt te moeten kiezen. Sherazade: 'Voor mij is het ergste als iemand zegt: Kies tussen je moeder en je vader. Dan denk ik, ben je gek geworden? Het zijn mijn ouders, ik wil niet tussen ze kiezen. Ik hou van hen allebei.'

Carleton en Sherazade laten zien hoe zij zijn omgegaan met de pijn van een situatie waar zijzelf niet voor hebben gekozen. Maar ook hoe zij ondanks alles moedig, slim en optimistisch reageren op hun situatie. Carleton: 'Hebben m'n ouders een fout gemaakt? Nee. Ik zou het een harde les noemen. Ze lieten ons op hun eigen manier zien hoe je je door het leven slaat.'

Scheidingen in Nederland

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 86.000 kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. Een derde van deze kinderen ervaart deze scheiding als een vechtscheiding. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van gescheiden ouders twee keer zoveel kans hebben op emotionele problemen.

Over 'Mensjesrechten'

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. In de jeugddocumentaires van Mensjesrechten krijgen deze rechten een gezicht. In 15 minuten vertellen kinderen of tieners hun persoonlijke verhaal - hun belevingswereld staat centraal- en gaan over ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen: onderwijs, gezondheid, de rol van familie en ouders, geloof, vrijheid van meningsuiting en over bescherming tegen geweld, mishandeling, misbruik en uitbuiting. De verhalen worden verteld vanuit kracht, vriendschap en zelfvertrouwen. En door het overwinnen van moeilijkheden kunnen deze kinderen andere kinderen inspireren of een hart onder de riem steken.

'Mensjesrechten: Ik wil niet kiezen', zondag 29 november om 19.25 uur bij de EO op NPO 3.