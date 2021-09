'Meldpunt' over klachtenstroom telefonische verkoop energiemakelaars

Veel consumenten hebben last van ongevraagde telefoontjes van energieverkopers, zegt toezichthouder ACM. Medewerkers van callcenters bellen consumenten met de vraag om over te stappen naar een andere energieleverancier.

Deze tussenhandelaars verdienen hier goed aan, maar voor de klant is een overstap lang niet altijd voordeliger, zo is te zien in 'Meldpunt'.

Jan van Nieuwstraten (86) is licht-dementerend en laat zich de afgelopen twee jaar maar liefst veertien keer overhalen om over te stappen naar een andere energieleverancier. Zo'n overstap gaat gepaard met een boete voor het niet uitdienen van een energiecontract. Daardoor pakt een overstap duur uit voor meneer Van Nieuwstraten. Zijn dochter Jacqueline noemt het schandalig dat deze energiemakelaars ongevraagd mensen bellen. Zij vindt dat energiemaatschappijen en dit soort tussenpartijen haar kwetsbare vader tegen zichzelf zouden moeten beschermen.

Ongevraagde telefonische verkoopgesprekken zijn sinds 1 juli van dit jaar in strijd met de wet. De nieuwe Telecommunicatiewet is die dag in de plaats gekomen van het bel-me-niet-register en regelt dat mensen alleen gebeld mogen worden door aanbieders van producten of diensten als de consument daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Werkt deze wet wel naar behoren? Presentator Elles de Bruin bespreekt dit met Edwin van Houten, directeur van consumententoezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

Verder in 'Meldpunt': hoge prijs voor transfer van scootmobiel

Aukje Kramer (75) boekt met haar zoon haar jaarlijkse reis naar Turkije. Haar scootmobiel gaat al jaren gratis mee in de transferbus van het vliegveld naar het hotel, precies zoals ook dit keer in de boeking staat. Groot is de verbazing bij mevrouw Kramer als ze vier dagen na de boeking een mail krijgt van reisorganisatie Corendon dat ze 196 euro moet bijbetalen voor een privétransfer. Anders kan de scootmobiel niet mee. Corendon wil de zaak niet anders oplossen en dus mengt MAX Ombudsman Jeanine Janssen zich in de discussie. Elles de Bruin bespreekt de kwestie tevens met ervaringsdeskundige en jurist Jiske Ogier, die zich hard maakt voor acceptatie van mensen met fysieke beperkingen.

