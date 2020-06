MAX zendt 'Recht van Spreken' met Aad van den Heuvel opnieuw uit

Vanwege het overlijden van Aad van den Heuvel zendt MAX de uitzending van 'Recht van Spreken', waarin de oorlogsverslaggever, KRO-presentator en schrijver centraal stond, opnieuw uit.

Het gesprek dat Elles de Bruin met hem had over zijn werk en leven, is woensdagavond om 23.25 uur te zien op NPO 2.

Eigenlijk had hij zeeman moeten worden, maar hij werd journalist: Aad van den Heuvel. In de uitzending van 'Recht van Spreken', die in 2017 op televisie werd uitgezonden, blikte Aad met presentator Elles de Bruin terug op zijn veelbewogen loopbaan en leven. 'Ik ben niet ontevreden', zei Van den Heuvel destijds. 'Ik heb gedaan wat ik doen kon.'

Aad van den Heuvel reisde voor het KRO-actualiteitenprogramma 'Brandpunt' in de jaren 60 en 70 de hele wereld over. Hij maakte reportages over de bouw van de muur in Berlijn, de Vietnamoorlog en de hongersnood in Biafra. De beelden van uitgehongerde kleine kinderen in Afrika maakten diepe indruk in Nederland. Van den Heuvel dacht in die jaren met zijn buitenlandreportage de wereld te kunnen verbeteren, vertelde hij in 'Recht van Spreken'. 'We dachten in het begin dat we in een of twee generaties het lek wel boven water hadden.'

In de jaren 80 werd Van den Heuvel presentator van het immens populaire satirische consumentenprogramma 'Ook Dat Nog!'. 'Een wonderlijke overgang', zei hij terugblikkend. 'Van honderden doden en verschrikkelijke rampen naar iemand met een verpeste vakantie in Torremolinos. En toen heb ik moeten leren dat klein leed ook leed is.'

Een paar jaar geleden bleek dat Van den Heuvel aan longkanker leed. Een nieuwe immuuntherapie bleek echter wonderen te verrichten. 'Ik heb nu weer een paar jaar cadeau gekregen. En ik zal niet vergeten dat ik dat gekregen heb.'

Aad van den Heuvel overleed op 84-jarige leeftijd.

'Recht van Spreken' met Aad van den Heuvel, woensdag 17 juni om 23.25 uur op NPO 2.