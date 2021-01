MAX zendt de film 'Oorlogswinter' opnieuw uit

Op maandag 18 januari om 20.25 uur op NPO 3 zendt MAX de film 'Oorlogswinter' uit. 'Oorlogswinter' is gebaseerd op de met een Gouden Griffel bekroonde bestseller van Jan Terlouw.

In de film, geregisseerd door Martin Koolhoven, beleeft de veertienjarige Michiel het avontuur van zijn leven als hij voor een ondergedoken Engelse soldaat moet zorgen.

Het is de ijskoude winter van 1944-1945. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang. In het westen van Nederland heerst grote honger, waardoor veel mensen naar het oosten trekken om daar voedsel te vinden voor hun gezinnen.

In een dorpje in de buurt van Zwolle woont de veertienjarige Michiel die niet kan wachten tot hij iets kan betekenen in het verzet. Dit tot ergernis van zijn vader, die als burgemeester vooral bezig is om escalaties in het dorp te voorkomen.

Cast

De cast wordt onder meer gevormd door Martijn Lakemeier, Yorick van Wageningen, Raymond Thiry, Meldoy Klaver, Tygo Gernandt en Anneke Blok.

De regie is in handen van Martin Koolhoven.

'Oorlogswinter', maandag 18 januari om 20.25 uur bij Omroep MAX op NPO 3.