MAX zendt de 'De Beentjes van Sint-Hildegard 'uit

Dinsdag 27 april om 20.35 uur zendt MAX de film 'De Beentjes van Sint-Hildegard' uit op NPO 1. De luchtige dramafilm is eerder door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten uitgeroepen tot beste Nederlandse film van 2020 en trok meer dan 700.000 bezoekers in de bioscoop in het lastige jaar 2020.