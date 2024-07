'MAX Vakantieman' gaat maandag over het faillissement van touroperator FTI

'MAX Vakantieman is vanaf maandag 8 juli terug! Ook deze zomer gaat Sybrand Niessen samen met MAX Ombudsman Jeanine Janssen op zoek naar oplossingen voor de meest uiteenlopende vakantieproblemen van vakantiegangers.

In de eerste aflevering is er aandacht voor gedupeerden van het faillissement van reisorganisatie FTI. Hoe zit het met je rechten als je een ticket hebt gekocht voor een vliegreis, die vervolgens niet wordt uitgevoerd?

Ook dit zomerseizoen schiet het populaire consumentenprogramma 'MAX Vakantieman' gedupeerde reizigers in binnen- en buitenland met groot en klein vakantieleed te hulp. Wat zijn de gevolgen van het faillissement van reisorganisatie FTI? En bijna wekelijks horen we over heftige turbulentie tijdens vliegreizen. Hoe kun je je daarop voorbereiden?

De Mystery Guest inspecteert accommodaties op populaire vakantiebestemmingen en kijkersvragen worden door deskundigen beantwoord in de rubriek Beste Vakantieman. Deze week: waarom moeten alleenstaanden vaak een behoorlijke toeslag betalen bij een boeking?

Verslaggever Phi trekt door Nederland om inspiratie op te doen voor manieren van vakantie vieren. Wat is de magie van de vouwwagen? En waarom kiezen mensen liever voor een minimalistische tent, in plaats van het comfort van een caravan of camper?

Vakantieklacht melden

Is een vakantie uitgelopen op een enorme teleurstelling? Mensen met vakantieklachten kunnen zich melden bij 'MAX Vakantieman'. Denk bijvoorbeeld aan problemen met de reisorganisatie, het hotel, de huurauto of een excursie. Bleek het hotel smerig, lawaaierig of zelfs helemaal niet meer te bestaan? Of moest de reis worden afgebroken of geannuleerd en dreigt een financiële strop? Wie weet kan 'MAX Vakantieman' helpen. Klachten kunnen hier gemeld worden.

Naast het programma, is de website van 'MAX Vakantieman' altijd te raadplegen voor actuele vakantie-, reistips en adviezen voor een onbezorgde vakantie.

'MAX Vakantieman', vanaf maandag 8 juli om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.