Max Terpstra reist zondag verder door Italië

Max Terpstra vervolgt zijn reis door Italië en maakt een stedentrip naar een stad die vaak over het hoofd wordt gezien: Turijn.
Max doorkruist de stad per fiets en bezoekt de iconische FIAT-fabriek en het nationale filmmuseum dat gevestigd is in de eyecatcher van de stad: de Mole Antonelliana. Hij sluit zijn reis af in het Juventus-stadion voor een potje Italiaans voetbal.
'3 op Reis', zondag 2 november om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.
3 Op Reis op tv
Zondag 2 november 2025 om 19u45 »
Woensdag 5 november 2025 om 23u25 »
Zondag 9 november 2025 om 19u45 »
Chris vervolgt zijn reis door de Filipijnen. Hij bezoekt vissersdorpen en gaat de zee op om te snorkelen door het Twin Reef. Uiteindelijk leert de Tagbanua-gemeenschap hem alles over speervissen.
Woensdag 12 november 2025 om 22u50 »
