Max Terpstra ontdekt Sardinië in '3 Op Reis'

zaterdag 20 september 2025
Foto: © BNNVARA 2025

Max Terpstra bezoekt het Italiaanse eiland Sardinië. Een geliefde strandbestemming, maar Max trekt juist het binnenland in waar hij op zoek gaat naar het échte Sardijnse leven.

Hij maakt kennis met eeuwenoude Sardijnse tradities, zoals de bijzondere zangstijl canto a tenore. Het dorpje Orotelli heeft een bijzondere betekenis voor Max, want hier is zijn vader geboren. Na een zoektocht ontmoet Max enkele familieleden. Hij sluit zijn reis af bij een schapenherder, waar hij dé delicatesse van het eiland proeft: Casu Marzu, oftewel kaas waar bedorven maden inzitten.


'3 op Reis', zondag 21 september om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.


3 Op Reis op tv
Zondag 21 september 2025 om 19u45  »
NPO 3
Max Terpstra trekt het binnenland van Sardinië in, op zoek naar het echte Sardijnse leven. Hij ontdekt tradities en delicatessen en heeft zelfs een ontmoeting met enkele familieleden.
Woensdag 24 september 2025 om 23u05  »
NPO 3
Max Terpstra trekt het binnenland van Sardinië in, op zoek naar het echte Sardijnse leven. Hij ontdekt tradities en delicatessen en heeft zelfs een ontmoeting met enkele familieleden.
Zondag 28 september 2025 om 19u45  »
NPO 3
Raïsha reist door Schotland. Hier leert ze over de iconische kilt en heeft ze een ontmoeting met een doedelzakspeelster. Ze begint in de hoofdstad Edinburgh, waar ze het Edinburgh Carnival meemaakt.
Woensdag 1 oktober 2025 om 23u00  »
NPO 3
Raïsha reist door Schotland. Hier leert ze over de iconische kilt en heeft ze een ontmoeting met een doedelzakspeelster. Ze begint in de hoofdstad Edinburgh, waar ze het Edinburgh Carnival meemaakt.

