Max Terpstra ontdekt Sardinië in '3 Op Reis'

Max Terpstra bezoekt het Italiaanse eiland Sardinië. Een geliefde strandbestemming, maar Max trekt juist het binnenland in waar hij op zoek gaat naar het échte Sardijnse leven.

Hij maakt kennis met eeuwenoude Sardijnse tradities, zoals de bijzondere zangstijl canto a tenore. Het dorpje Orotelli heeft een bijzondere betekenis voor Max, want hier is zijn vader geboren. Na een zoektocht ontmoet Max enkele familieleden. Hij sluit zijn reis af bij een schapenherder, waar hij dé delicatesse van het eiland proeft: Casu Marzu, oftewel kaas waar bedorven maden inzitten.

3 Op Reis op tv

