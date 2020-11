'MAX Masterclass' met Jaap Seidell over voeding

Op woensdag 18 november om 21.25 uur op NPO 1 geeft hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell een masterclass over voeding. Hij legt onder meer uit waarom het zo lastig is om gezond te eten.

Het ene voedingsproduct ziet er nog verleidelijker uit dan het andere. Ze hebben alleen een groot nadeel: ze zijn onweerstaanbaar lekker, maar vaak ongezond. Waarom eten we niet gezond? En waarom is het zo moeilijk om gezond te eten? De ene voedingshype na de andere vliegt ons om de oren en ieder decennium lijkt zijn eigen voedingsgoeroe te hebben. Maar wat zegt de wetenschap, wat zijn de feiten en fabels over voeding en wat we naar binnen werken, en hoe worden we dagelijks als consument verleid door de talloze voedselkeuzes?

MAX Vandaag

Op MAX Vandaag geven hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, neurowetenschapper en slaapexpert Dr. Els van der Helm en hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell, naar aanleiding van hun masterclass, handige en gemakkelijk toepasbare tips.

'MAX Masterclass', woensdag 18 november om 21.25 uur op NPO 1.