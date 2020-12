'MAX Maakt Mogelijk' op bezoek in Casa MAX

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

De ouderen in het Moldaafse dorp Capresti hadden het al moeilijk, maar het coronavirus heeft het nóg moeilijker gemaakt.

De prijzen zijn gestegen en mensen leven nog meer geïsoleerd. Veel van hen zitten soms dagen zonder eten. En ook de ouderen in het verzorgingshuis Casa MAX, werden helaas keihard getroffen. Maar ondanks de beperkingen door het coronavirus, gaat de zorg voor ouderen in Moldavië altijd door. Jan Slagter bezoekt Casa MAX om te horen waar de ouderen binnen én in de omgeving nu het meest mee geholpen zijn.

Mary uit Purmerend schrijft Jan Slagter een brief voor haar goede vriendin Lia, die ziek is. Ze hoopt dat 'MAX Maakt Mogelijk' haar kan opbeuren met een leuke dag. Lia is gek op decoreren en werkte vroeger als etaleur in een groot warenhuis. Jan Slagter regelt daarom dat Lia een dag mee kan helpen om de etalage van De Bijenkorf in te richten.

'MAX Maakt Mogelijk', zaterdag 12 december om 18.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.